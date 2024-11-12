Yasin Öztekin Bucaspor'un Gol Yükünü Omuzluyor - Son Dakika
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Yasin Öztekin Bucaspor'un Gol Yükünü Omuzluyor

Yasin Öztekin Bucaspor\'un Gol Yükünü Omuzluyor

Bucaspor 1928'in 37 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, bu sezon 8 gol atarak takımının ligdeki 16 golünün yarısını kaydetti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta gol krallığında zirvede bulunuyor.

12.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Bucaspor 1928'in 37 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin, bu sezon 8 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin ligde attığı 16 golün yarısına imzasını atmış oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 hafta itibarıyla 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi şu ana kadar rakip fileleri 16 kez sarsarken bu gollerin 8'i ise 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin'den geldi. Böylece tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli ekibin attığı gollerin yarısını tek başına kaydetmiş oldu.

Şu ana kadar oynanan Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Giresunspor, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Derincespor maçlarında 1'er gol atan Öztekin, Karacabey Belediyespor müsabakasında ise 2 gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, bu sezon sadece Somaspor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Serik Belediyespor ve Karaman FK maçlarında skor üretemedi.

Öte yandan Yasin Öztekin (8), TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığında zirvede bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yasin Öztekin Bucaspor'un Gol Yükünü Omuzluyor - Son Dakika

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