Yasin Öztekin\'den transfer itirafı: Galatasaray\'a gelmeyi çok istiyor

Galatasaray'ın 38 yaşındaki eski oyuncusu Yasin Öztekin, eski takımının transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yasin Öztekin, Sarı-kırmızılara transfer olmayı isteyen yıldız ismi de açıkladı.

''TAM GÜÇLE OYNAYAN SANE'Yİ DURDURMAK ZOR''

Sane'nin iyi bir transfer olduğunu söyleyen Yasin Öztekin, "Disiplinli olursa Galatasaray'a ön bölgede büyük katkı sağlar. Tam güçle oynayan Sane'yi durdurabilmek çok zor.'' dedi.

''İLKAY'IN GALATASARAY'A GELMEMESİ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK''

İlkay Gündoğan'ın olası transferi hakkında da konuşan Öztekin, "Sane'den sonra hangi yıldız gelirse Galatasaray'a beni şaşırtmaz. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmemesi için hiçbir neden yok. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuruluyor.'' ifadelerini kullandı.

''HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'I İSTİYOR''

Hakan Çalhanoğlu ile geçen hafta konuştuğunu ve Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini belirttiğini söyleyen Yasin Öztekin, "Onunla geçen hafta konuştum. Önceden Türkiye'ye gelmek istemiyordu ama şimdi Inter'de teknik direktör değişti. Hem de her zaman Galatasaray'da kariyerinin bir aşamasında oynamak istiyordu ama Hakan için her an her şey olabilir." şeklinde konuştu.