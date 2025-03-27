Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede

Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede

Bucaspor 1928'in 38 yaşındaki yıldızı Yasin Öztekin, 16 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda.

27.03.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928 forması giyen 38 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta attığı 16 golle gol krallığında yarışında zirvede yer alıyor.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29. hafta itibarıyla oynadığı 28 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 45 puanla 7. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası aldı. Buna rağmen play-off hattının hemen bir basamak altında ve 2 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi, üst lig hedefini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin'in skor katkısı ise dikkat çekti.

Sarı-lacivertli formayla 2 bin 255 dakika süren alan 38 yaşındaki kanat oyuncusu, 2. Lig Beyaz Grup'ta attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Yasin Öztekin'i, 13 golü bulunan Rahmi Anıl Başaran, Yusuf Mert Tunç ve Bahattin Berke Demircan takip ediyor.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu, bu sezon Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yasin Öztekin, Bucaspor, 3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:32:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yasin Öztekin Gol Krallığında Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement