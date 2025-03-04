Yasin Tekneci'ye Vali Ziyareti - Son Dakika
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Yasin Tekneci'ye Vali Ziyareti

Yasin Tekneci\'ye Vali Ziyareti

Düzce Valisi, Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Yasin Tekneci'yi makamında ağırladı ve başarı diledi.

04.03.2025 09:16
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2024 yılı Karate Kata dalında Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan 2025'te düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Beyciler Ortaokulu Özel Eğitim öğrencisi Yasin Tekneci makamında ağırladı başarılar diledi.

Düzce Beyciler Ortaokulu öğrencisi Yasin Tekneci, Türkiye Büyükler İşitme Engelliler Parakarate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 14-16 yaş K-23 Otizm Erkek Kata Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Vali Selçuk Aslan, 2024 yılı Karate Kata dalında Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan, 2025 yılında da Kata dalında Türkiye Şampiyonu olan Yasin Tekneci'yi, öğretmenleri ve ailesini kabul etti. Vali Aslan, şampiyon öğrenciye başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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