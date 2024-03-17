Yavuz Kılıç, Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olarak görevlendirildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü olan ve Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilciliği görevini yürüten Yavuz Kılıç'a, Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü görevi verildi.
Birçok spor branşındaki başarılarıyla adından söz ettiren Aydın'da dövüş sporlarına olan ilgi de her geçen gün artarken, Aydın'ın boks alanındaki başarılı grafiği de yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın genelinde milli takıma da başarılı genç sporcuları kazandıran Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilciliği görevini yürüten Yavuz Kılıç'a milli görev verildi. Geçen yıl Yıldız Kadınlar Boks Milli Takım Baş Antrenörlüğü görevini yürüten Kılıç, bu sene ise Türkiye Boks Federasyonu tarafından Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olarak görevlendirildi.
Türkiye'yi temsil edecekler
Genç Erkekler Boks Milli Takım kafilesinde yer alarak 2-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 20 Ekim- 6 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda öğrencileriyle birlikte Türkiye'yi temsil edecek.
"Avrupa'dan da güzel başarılar ile döneceğiz"
Her zaman Türkiye'yi ve Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Kılıç; "Son yıllarda Aydın'ın boks alanındaki yükselen grafiği dikkat çekiyor. Üst üste gelen Türkiye şampiyonluklarının ardından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ı ve ülkemizi iki milli boksörümüz ile temsil edeceğiz. 51 kilogramda 2 kez Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 5.'si Tevfik Akkaş, 60 kilogramda 3 kez Türkiye Şampiyonu İbrahim Alp Bakır ile Genç Erkekler Boks Milli Takım kafilesinde yer alarak, 2-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 20 Ekim-6 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımızı şu an Rize'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyoruz. İnanıyorum ki Avrupa'dan da güzel başarılar ile döneceğiz. Amacımız kürsünün zirvesinde yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak. Ayrıca 10 yıldan beri milli takımların her kademesinde görev yapıyorum ve nasip olursa hedefimiz Avrupa ve dünyada güzel başarılar elde ederek, 2 milli boksörümüz ile birlikte 2028 olimpiyatlarına yürümek. Desteklerinden ötürü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'e ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN
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