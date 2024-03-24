Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, Dünya Kupası İçin Mücadele Verecek

Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında şampiyon olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, dünya kupasını 3. kez Trabzon'a getirmek için mücadele verecek.
Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, 2003'te Trabzon Lisesi ve 2015'te Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin kazandığı kupayı 3. kez kente getirmeye çalışacak.
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Müdürü Ali Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin müdürüyken dünya şampiyonu olduklarını belirterek, bu başarıyı bir kez daha yaşamak istediklerini söyledi.
Turan, Trabzon'daki futbol tutkusunun öğrencilerin kupa kazanma hırsında etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Futbol tutkusu var gençlerimizin, biz de gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Hem akademik hem spor hem de sosyal ve kültürel anlamda öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok emek verdiler, inşallah dünya kupasını üçüncü kez Trabzon'a getirecekler. Daha önce Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde ben bunu yaşamıştım. Bir de Trabzon Lisesi, dünya kupasını kazanmıştı. Üçüncü defa bu okulla birlikte dünya kupasını Trabzon'a getirmeye çalışacağız."
Mayısta düzenlenecek şampiyona için şimdiden hazırlandıklarını anlatan Ali Turan, kendilerine destek veren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'a teşekkür etti.
Beden eğitimi öğretmeni Serkan Alemdaroğlu da Dünya Şampiyonası'nda en iyi takımların yarışacağını vurgulayarak, "Antrenmanlarımızı, hazırlıklarımızı yapacağız. En iyi şekilde Çin'deki Dünya Şampiyonası'na katılıp ülkemize, ilimize üçüncü kez dünya kupasını getirmek istiyoruz." diye konuştu.
Aynı zamanda Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı oyuncusu olan takım kaptanı Efe Yağız Hızarcı da kupayı Trabzon'a getirmek istediklerini anlatarak, "Turnuva bizim için olumlu geçti. Başta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve bu mağlubiyet taşıdı bizi şampiyonluğa, işin ucundan tutmamızı sağladı. Tüm arkadaşlarımın emeğine sağlık. Çok çalışıp dünya kupasını şehrimize getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ise " Antalya'da ilk maçta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Mağlubiyet bizi biraz sarstı aslında ve bence bu çok güzel oldu. Çünkü ondan sonra iyi skorlar alarak devam ettik ve Türkiye şampiyonu olduk. Hedefimiz de dünya şampiyonu olmak." şeklinde görüş belirtti.
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