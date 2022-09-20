Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e gönderme: Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor

Galatasaray ve A Milli Takım ile tarihi başarılar yaşayan Fatih Terim'in kariyerini ve hayatını konu alan belgesel, Netflix'te yayınlandı. Gösterime girdiğinden bu yana izleyicileri ikiye bölen yapım için gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"İŞİM OLMASA BIRAKIRDIM"

Mehmet Demirkol belgesele ilişkin yaptığı yorumda, "Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Şöyle bir durum var, bu bir belgesel değil. Fatih hoca bir mektup yazmış. Kendisini sevenlere, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransalılara bir mektup yazmış. 'Adana'dan çıktım, Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum. Floransa'da kahraman oldum. Ben de size böyle bir mektup yazıyorum' demiş." ifadelerini kullandı.

"HOCA KENDİSİNE BİR GÜZELLEME YAZMIŞ"

Belgeselin 15 dakikada bitebileceğini belirten Demirkol, "Dört saat olmasına gerek yok. Bu bir belgesel değil, bu bir methiye. Güzelleme yani. Hatta methiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor. Yani kendini güzelleme sanatı. Hoca kendisine bir güzelleme yazmış ve çekilmiş. Sakıncası var mı? Yok. Ama bu bir belgesel mi? Değil. Şiir olmuş bu. Neymar'ın belgeseline baktım, babasıyla kavgası bile var." dedi.