Yaz Kur\'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kursları arasında düzenlenen futbol turnuvasının başladığı bildirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvasına İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin başlama vuruşuyla start verildi. İHO, Naşa, Beyce, Yeni Camii, Hisarbey, 15 Temmuz, Boğazköy, Atatürk, Aksaz, Nasuhağa, DGM, Yağmurlar, Karacaören, Koyuncuoğlu, Söğüt ve Hüdaverdİ Yaz Kur'an Kursu takımlarının katıldığı turnuvanın ilk maçında Yeni Camii, Beyce'yi 7-0 mağlup etti.

Eleme usulü olarak oynanacak olan turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek. - KÜTAHYA