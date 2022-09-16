Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek

16.09.2022 10:07

Transfer sezonunda kritik hamleleriyle Mertens, Icardi, Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, yaptığı yıldız transferleri paraya çevirmek istiyor. Ünlü futbolcuların formalarını dünyada bir çok ülkede satışa çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, iyi bir gelir etmeyi öngörüyor. Öte yandan Aslan'ın, mali sorunlarını minimum seviyeye indirilebilmek için başka girişimlerde de bulunulacağı öğrenildi.

Mertens, Icardi, Torreira gibi isimleri bu sezon kadrosuna dahil eden Galatasaray, yıldız futbolcularının formalarınıNew York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkarmayı planlıyor. Farklı ülkelerde satışa süreceği formalardan büyük beklentisi olan sarı-kırmızılı ekip böylelikle dünyaya açılmış olacak.

"GALATASARAY'IN 1 KURUŞU BİLE DÜŞÜNÜLDÜ"

Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonu ve kulübün kurul toplantısında mali durum ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Mali yüklerle devam ederlerse başarılı olamayacaklarını söyleyen Özbek, transferlerde 1 kuruşun dahi hesaplandığını şu sözlerle dile getirmişti, "Transferler ve maliyetlerinin, nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı."

Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek

BAŞKA GİRİŞİMLERDE OLACAK

Sarı-kırmızılı ekibin, mali açıdan yükselişe geçmesi ve kulübün kasasına para kazandırabilmesi adına yurt dışında forma satışına başlaması sadece ilk adım gibi görünüyor. Takımın mali sorunlarının minimum seviyeye indirilebilmesi adına başka girişimlerde de bulunulacağı düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Kaç Ermeni askeri hayatını kaybetti? Paşinyan'ın verdiği rakam, Aliyev'inkinin yarısı bile değil
11:15 Emre Belözoğlu İtalyanca şaka yaptı, tüm salon kahkahaya boğuldu
11:02 50 kilo veren oyuncu Hüseyin Turunç'u görenler tanımakta zorlanıyor
11:02 Gram altının fiyatı, yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine düştü! 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek
10:44 Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü
10:42 Dolar/TL kuru güne yükselişle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:26 Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı
10:18 Okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırarak tepki toplamıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama daha fena
10:20 Emel Sayın'ın "Beren bunları görmesin" uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 11:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Dünya'ya açılıyor, yeni transferler paraya çevrilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement