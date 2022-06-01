Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi - Son Dakika
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Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi

01.06.2022 12:57
Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi sponsorluğunda okullar arası futbol şenliğinde öğrenciler sahaya çıktı.

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi sponsorluğunda okullar arası futbol şenliğinde öğrenciler sahaya çıktı.

Yazıkonak TOKİ halı sahada oynanan ve kıyasıya geçen müsabakada kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara Yazıkonak Belediyesi tarafından kupa verilirken müsabakaya katılan bütün öğrencilere Yazıkonak Belediye Başkan Vekili Faruk Akar ve Yazıkonak Belediye Başkan Yardımcı Hamza Yeşiltarla tarafından madalya takdim edildi.

Başkan vekili Faruk Akar, güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Okul idarecilerimize öğretmenlerimize ve katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Sporun gençlerinin maddi ve manevi gelişiminde katkısı çoktur. Belediye olarak çocuklarımızın spor yapabilmeleri için bütün olanakları sunacağız. Etkinliklerimiz Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'nın destekleri ile sürecek" dedi. - ELAZIĞ

Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi
Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi
Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi

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Kaynak: İHA

Yazıkonak, okullar, Elazığ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yazıkonak Belediyesi sponsor oldu, öğrenciler futbol turnuvasıyla eğlendi - Son Dakika


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