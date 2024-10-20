Yelkende Avrupa İkinciliği

Spor

Yelkende Monako'da düzenlenen 2024 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa ikinciliği elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'yi Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken Kulübü), Derin Değişen (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü), Zeynep Özer (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) ve Cengiz Eren Güvenç'in (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) temsil ettiği belirtildi.

Milli takımın, 17 ekip arasından lider olarak finale yükseldiği ve finalde İtalya'yla karşılaştığı ifade edildi. İtalya'ya finalde yenilen Optimist Milli Takımı'nın Avrupa ikincisi olduğu kaydedildi.