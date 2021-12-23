Yelkende IQ FOIL Milli Takım aday kampı, Çeşme'de yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) IQ FOIL Milli Takım aday kampı, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, antrenörler Jaroslaw Miarczynski, Maciej Kluszczynski ve Ferit Ercan gözetiminde gerçekleştirilen kampa Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliği yaptı.

Jaroslaw Miarczynski, kampın 6 gün sürdüğünü belirterek, "İlk günümüzde antrenman yarışları ile kampa start verirken, ikinci ve üçüncü gün ise kuvvetli rüzgar nedeniyle kuvvet antrenmanları gerçekleştirdik. Dördüncü ve beşinci günümüzde rüzgar gücünü yitirdi ve kısa da olsa alt limitlerde antrenmanlarımızı tamamlayıp gün sonunda kuvvet antrenmanları yaptık. Son günümüzde ise antrenman yarışları yaparak kampımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.