Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesinde eski stadın yerine yapılan modern statta ilk resmi karşılaşma oynandı. Kayseri U14 Liginde Kocasinan Yemliha spor ile Başakpınarspor arasında oynanan mücadelede 7 gol atılırken, ev sahibi ekip sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi, hafta sonunda önemli bir spor heyecanına ev sahipliği yaptı. Eski stadın yerine inşa edilen modern Yemliha Stadı'nda ilk resmi futbol karşılaşması oynandı. U14 Ligi kapsamında Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınarspor'u karşı karşıya getiren mücadeleye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yeni stadın ilk resmi maçına tanıklık etmek isteyen futbolseverler tribünlerdeki yerini alırken, genç futbolcular da sahada büyük bir mücadele ortaya koydu.

Gol düellosu yaşandı

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da etkili bir performans sergiledi. Toplam 7 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi Kocasinan Yemlihaspor, Başakpınarspor karşısında 4-3 kazanmayı başardı. Yemliha Stadı'nda oynanan bu ilk resmi karşılaşma, mahalle halkı ve spor camiası adına da anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçti. Modern görünümüyle hizmete giren stat, bundan sonraki süreçte bölgedeki gençlerin sporla buluşmasına ve futbolun gelişimine katkı sağlayacak.