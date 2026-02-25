TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK'nin CEO'su Çağrı Arslan, transfer gündemine dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Kocaelispor'dan kadrolarına kattıkları 19 yaşındaki Mustafa Ege Bilim'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Çağrı Arslan, "Kocaelispor'dan Mustafa Ege Bilim diye bir oyuncu aldık. İnanılmaz bir yetenek. Ben onu izlediğim zaman Arda Güler'i görüyorum.'' dedi.
19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için yurt dışından gelindiğini ifade eden Arslan, ''Şimdiden İngiltere Championship ve Almanya'dan izlemeye geldiler. Bu çocuk 1-2 yıla Avrupa'ya transfer olacak, bu ismi unutmayın." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca - Son Dakika
