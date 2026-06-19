Yeni Dijital Platform: GSB YAZ 2026 - Son Dakika
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Yeni Dijital Platform: GSB YAZ 2026

19.06.2026 14:26
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Gençler, GSB YAZ 2026 dijital harita platformuyla yaz etkinliklerine kolayca ulaşabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'nun hizmete açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, platform sayesinde gençlerin yaz dönemindeki faaliyetlere, hizmetlere ve gençlik fırsatlarına daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabileceğini belirterek, yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen gençler için tüm etkinliklerin tek bir adreste toplandığını ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen platform üzerinden gençlik merkezleri, genç ofisler, gençlik kampları, spor tesisleri, Seyahatsever Projesi kapsamındaki yurtlar ve yaz etkinliklerinin düzenlendiği noktalara ilişkin bilgilere erişilebiliyor.

Mobil uyumlu ve kullanıcı dostu olarak tasarlanan platformda il, ilçe, kategori, mesafe ve anahtar kelime bazlı arama seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri hizmet türüne göre harita üzerinde ilgili noktaları görüntüleyebilirken, adres, iletişim bilgileri, konum ve yol tarifi gibi detaylara da kolaylıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcılara özel öneriler sunulacak

Platformda yer alan kısa yönlendirme anketi sayesinde gençlere spor, kültür, sanat, doğa ve seyahat gibi farklı alanlarda kişiselleştirilmiş öneriler sunuluyor.

Bu sayede kullanıcılar kendilerine uygun yaz dönemi fırsatlarını keşfedebiliyor ve bulundukları konuma en yakın hizmet noktalarına hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Harita tabanlı yapısıyla gençler çevrelerindeki hizmet birimlerini görüntüleyebilirken, filtreleme seçenekleri sayesinde farklı kategoriler arasında geçiş yapabiliyor ve ihtiyaçlarına uygun imkanları karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Platform ayrıca açık ve koyu tema seçenekleriyle farklı kullanım alışkanlıklarına da uyum sağlıyor.

Gençlerin yaz dönemindeki faaliyet ve hizmetlere tek noktadan erişmesine imkan sağlayan GSB YAZ 2026 Dijital Harita Platformu'na "genclikhizmetleri.gov.tr/yaz2026" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlikler, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Dijital Platform: GSB YAZ 2026 - Son Dakika

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