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Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica

12.12.2021 19:09

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçına lişkin, "Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor maçına lişkin, "Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri istediğim futbolcuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse ben sorumluluğu alıyorum bu takım kümede kalacak." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kendisi için hikayesi olmayan bir karşılaşma oynandığını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı rakiplerinden daha iyi oynadıklarını belirten Sumudica, şöyle devam etti:

"Bütün istatistikler ilk yarı bizi gösteriyordu, iki de gol attık ama bu seviyede evinizde iki gol atıyorsanız maçı kaybetmeyeceksiniz. Bazen bu tarz şeylerin bedelini hoca öder ama sorumluluğu almak istemiyorum. Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu onun alması gerekiyor. Oyuncularım hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün ya da yarın başkanımızla bir toplantım olacak çok ismimi parçalamak, mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle Malatya'ya geldim, burada puanlar yapmak istedim, 8 puan yaptık. Bugün açık oynamak istedik çünkü puanları bize yakın olan takımlar puan alıyordu. Bugün açık oynayarak puanlar almak istedik ama biz açık oynadığımız zaman arkadan boşluklar bıraktığında maalesef kazanmak imkansız."

Bir basın mensubunun karşılaşmanın ardından yaptığı harekete ilişkin sorusuna Sumudica, şunları kaydetti:

"Taraftarlara giderek benim hatam olduğunu, özür dilediğimi söyledim. Söylediğim gibi bir toplantımız var. Benim için Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var iki hafta önce bir transfer listesi verdim, eğer yönetim kurulu üyeleri istediğim futbolcuları almak için bana katılıyorlarsa, aynı fikirdelerse ben sorumluluğu alıyorum bu takım kümede kalacak. Şu an minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. Önümüzde 3 maç daha var. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimum puanlar alacağız ama Trabzonspor maçı dahil aynı takımla oynayacağız çünkü transfer sezonu açılmamış olacak. Başkanımızda yapacağımız toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Yeniden söylüyorum benim istediğim oyuncuları alırlarsa devam ederim çünkü Türkiye'ye getirdiğim bütün oyuncular halen Süper Lig'de oynuyor. Oyuncu transferi konusunda aynı fikri paylaşıyorsak devam edeceğiz paylaşmıyorsak bu hayat böyle bir kontratımız var oturup ne olacağını konuşacağız, görüşeceğiz."

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica
Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Marius Sumudica - Son Dakika
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