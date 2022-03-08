Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.03.2022 13:52
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:06:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement