Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Genç oyuncuların hırsı ve azmi dikkat çekiyor.

22.08.2024 20:27
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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ankara Keçiörengücü maçına tüm hızıyla devam eden Yeni Malatyaspor'da genç oyuncuların hırsı, azmi ve neşeleri dikkat çekti. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde Teknik Sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular hafta sonu karşılaşacakları Keçiörengücü maçından galip ayrılmak için yoğun mesai harcıyor.

Yeni Malatya Stadyumundaki eksikler nedeniyle Şanlıurfa'da oynanacak olan müsabaka öncesi taraftarlar da takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek, futbolculara başarı dileklerinde bulundu.

6 Şubat depremleri sonrası 1,5 yıldır ligde yer almayan sarı-siyahlı ekip, ligin 1.haftasında oynanacak Pendikspor maçına çıkmamıştı. Doğu Anadolu temsilcisinin TFF'nin aldığı karar ile ligde 2. hafta oynayacağı Esenler Erok maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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