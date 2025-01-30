Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor Antrenmanı Ttamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?