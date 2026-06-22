Yeni Malatyaspor'da Engeller Kalktı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Engeller Kalktı

Yeni Malatyaspor\'da Engeller Kalktı
22.06.2026 18:57
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Başkan Aksoğan, kulübün 2026-2027 sezonunda mücadele edeceğini açıkladı ve birlik çağrısı yaptı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Abdullah Aksoğan, kulübün 2026-2027 sezonunda mücadele etmesi önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, "Geçen sezon nasıl mücadele ettiysek bu sezon da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Abdullah Aksoğan, düzenlediği basın toplantısında kulübün mali yapısı, yeni sezon hazırlıkları ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Göreve geldiklerinde kulübün ağır borç yükü ve FIFA dosyaları nedeniyle birçok kişinin yönetimi devralmamaları yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Aksoğan, buna rağmen Malatya futbolunun yeniden ayağa kalkması için sorumluluk aldıklarını söyledi.

Malatya futbolunda uzun yıllardır yaşanan olumsuz sürecin sona ermesi adına göreve geldiklerini belirten Aksoğan, "Malatya futbolundaki kavga ortamını bitirdik. Artık bütün Malatyalıların birlik olarak Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşıma zamanıdır. Biz kavga etmeye değil, yeni bir sayfa açmaya geldik" dediKulübün eski yöneticilerine de çağrıda bulunan Aksoğan, geçmiş dönemlerden kalan borçların ödenmesi gerektiğini belirterek, "Malatyaspor'un eski başkanları nasıl alacaklarından vazgeçerek Malatya'nın şerefini kurtardıysa, Yeni Malatyaspor'un eski yöneticileri de kendi dönemlerine ait borçları ödeyerek hem kulübün hem de kendi itibarlarını korumalıdır" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda yüksek bedellerle yabancı futbolcu transferleri gerçekleştiren kulübün halen futbolculara ve kulüplere borçlu olmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Aksoğan, takımın amatör lige düşmesinin Malatya futboluna büyük zarar vereceğini belirtti.Benjamin Tetteh transferi nedeniyle kulübün mağdur edildiğini öne süren Aksoğan, iş insanı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunarak Yeni Malatyaspor'un mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nda kulübün borç durumuna ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Aksoğan, güncel borç listesinin ayrıntılı şekilde kamuoyu ve basın mensuplarıyla paylaşıldığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında da bilgi veren Aksoğan, "2026-2027 sezonunda takımımızın sahaya çıkmasıyla ilgili şu an için herhangi bir problem bulunmamaktadır. Geçen sezon bahis cezaları gelene kadar takımımızı nasıl sahaya çıkardıysak bu sezon da aynı şekilde sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi

Sportif Direktör Sinan Alkış ile Teknik Direktör Cemil Tonguç'un daha önce görevlerinden ayrılmak istediklerini ancak yönetim olarak istifaları kabul etmediklerini belirten Aksoğan, teknik heyetin taleplerinin yerine getirilmesinin ardından yeni sözleşmelerin imzalanacağını ve takımın temmuz ayı ortasında yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını ifade etti.Aksoğan, açıklamasının sonunda Yeni Malatyaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuların büyük fedakarlıklarla mücadele ettiğini belirterek, tüm Malatyalıları kulübe destek vermeye davet etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Engeller Kalktı - Son Dakika

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