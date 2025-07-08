Yeni Malatyaspor\'da Usulsüzlük İddiası

Yeni Malatyaspor Yönetimi, geçmiş döneme ilişkin usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla ilgili hazırladığı suç duyurusunu Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Kulüp kayıtlarında 100 milyon Dolar'lık gelir tespit ettiklerini belirten Yönetim Kurulu üyesi Av. Aydın İşkur, bu paranın akıbetinin belirsiz olduğunu ve 1.5 milyar TL'lik borcun hesabının sorulacağını söyledi.

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydın İşkur, kulübün avukat olan diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek geçmiş döneme ilişkin ciddi usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını kamuoyu ile paylaştı. İşkur, hazırlanan suç duyurusunun Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini açıkladı.

İşkur, geçmiş dönemlere ait yapılan incelemelerde çok vahim bulgulara ulaşıldığını ifade ederek, "Yeni Malatyaspor'un bilgisayarlarında yüklü miktarda silinmiş veri tespit ettik. Bunları geri getirdik ve şu an teknik ve hukuk ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor. Tespit ettiğimiz delilleri savcılığa sunduk, ilerleyen süreçte yeni deliller çıkarsa dosyaya eklenecek" dedi.

"100 milyon Dolar'lık gelir, 1.5 milyar liralık borç"

Av. İşkur, kulüp kayıtlarında 2022 yılının ilk yarısında yaklaşık 100 milyon Dolar'lık gelir gözüktüğünü belirterek, "O dönem gelirler bu seviyedeyken bugün 1.5 milyar TL borçla karşı karşıyayız. Bu para nereye gitti, kimlere aktarıldı, bu soruların cevaplanması gerekiyor. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli para transferlerine de dikkat çekildi. Brezilya, Şili, Peru, Kanada, Japonya, Almanya gibi birçok ülkeden mail order yöntemiyle para girişleri olduğunu aktaran İşkur, "Bu işlemlerin kaynağı belli değil. Bu, kara para aklama şüphesini doğuruyor. Dernek gelir belgeleriyle birlikte bu girişleri savcılığa sunduk. Hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Gevrek ailesine ait şirketlerle usulsüz ödemeler"

Aydın İşkur, eski başkan Adil Gevrek'in kardeşine ait şirketlere fatura kesildiğini ve hizmet alınmadığı halde 20 milyon TL ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Etik olmayan bu işlemle ilgili sadece şahsın değil, tüm ilgili kişilerin mal varlıklarının araştırılması ve tedbir konulması talebinde bulunduk. Bu şirketten 2024'te hiçbir hizmet alınmadığı halde kulüp kasasından yüklü ödeme yapıldığına dair belgeler mevcut" cümlelerine yer verdi.

"Eksi 6 puan tehlikesi kapıda"

Sportif anlamda da kulübün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu hatırlatan İşkur, "Yeni sezona eksi 6 puanla başlıyoruz. Bir futbolcunun ihtarı daha var, ödenmezse 6 puan daha silinecek. Geçmiş dönemin hatalarının bedelini kulüp ödüyor" dedi.

Yeni Malatyaspor'un kimsenin şahsi çıkarlarına alet edilemeyeceğini söyleyen İşkur, "Bu şehir bir milyonu aşkın insanın yaşadığı bir yer. Bu kulübü kimse kötü emelleri için kullanamaz. Bu bir temiz eller hareketidir. Biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Suç kimdeyse hukuk önünde hesabını verecek" diye konuştu.

Yönetim, Malatya kamuoyuna şeffaflık sözü verirken, soruşturma sürecinin titizlikle takip edileceğini ifade etti. - MALATYA