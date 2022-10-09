Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

09.10.2022 18:56
Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, rakipleri karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, rakipleri karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Özer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni teknik ekip olarak iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıktıklarını ifade etti.

Takımla 3-4 gündür beraber olduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Takip ettiğimiz kadarıyla en iyi 11 ile çıkmayı hedeflemiştik. Çalışma ve antrenmanlarda savunma yönüne ağırlık verdik. Çünkü ligin en fazla gol yiyen takımıydık. Gol yememe sorunun halletmemiz gerekiyordu. Rakibimiz çok tecrübeli olmasına rağmen çok net pozisyon vermedik. Hem oyun hem de sonuç olarak arzuladığımız sonuç bu değildi. Hücum olarak çok fazla pozisyon üreten bir takım görüntüsü çizemedik o yüzden biraz üzgünüz. Her şeyi değiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Özer, genç bir takıma sahip olduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç kazanamamış ve kendine güvenmeyen bir takım var. Tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Topa sahip olmada bizden çok daha iyilerdi, biz onu başaramadık. Arzulamadığımız bir oyun ve sonuç oldu, o yüzden çok üzgünüz ama bunu düzeltebilecek kaliteye sahibiz. Ligde 30 maç var toplam 90 puan. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Bu genç oyunculara daha fazla antrenman yaptırıp daha fazla katkı saplamak zorundayız. Elimizden geleni yapacağız ama son derece üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yenilebiliriz ama oyun gerçekten beni çok fazla tatmin etmedi."

Özer, taktiksel olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini aktararak, "Transfer tahtamız kapalı o yüzden bu gençlere sahip çıkıp, onların gelişimine katkı sunacağız. İlk yarıda maksimum puan toplamak istiyoruz." diye konuştu.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise Yeni Malatyaspor karşısında anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Geçen hafta da Altaş Denizlispor'u yenerek 3 puan aldıklarını hatırlatan Bayarslan, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor'un genç, dinamik, koşan ve rakibi bozan hücum oyuncuları var. Hafta içinde buna göre önlemlerimizi aldık. Oyuna iyi başladık daha sonra oyun dengelendi ama ilk yarı boyunca tüm oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı tabii ki daha zor olacaktı çünkü Yeni Malatyaspor'un şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı vardı, alacakları galibiyet onları rahatlatacaktı fakat biz rakibimizi hata yapmaya zorladık. Pas hatası yapacaklarını biliyorduk, oyun akışında geri pasta Eren Tozlu topu kaptı ve golü attı, rahatladık. Golden sonra geriye çekildik ama buralarda oynamak kolay değil. Yeni Malatyaspor uzun toplarla gole gitmeye çalıştı. Bizim tecrübeli oyuncularımız var, hava toplarını vermedik. Daha dikkatli olsak, top bizde kalsa ikinci golü bulabilirdik."

YORUMLAR
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Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından Erzurumspor: 0 - 1 Erzurumspor: 0 - 1
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından - Son Dakika

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