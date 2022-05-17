Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

17.05.2022 20:42
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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