Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.05.2022 20:19
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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