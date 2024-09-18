Yeni Malatyaspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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