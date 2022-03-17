Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

17.03.2022 11:22
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Rahman Buğra Çağıran, sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Rahman Buğra Çağıran, sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama futbolcu Rahman Buğra Çağıran, geçen hafta Altay karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Karşılaşmada alakasız bir penaltıdan gol yediklerini anlatan Çağıran, "Nereden penaltı çıktı onun farkında bile değiliz. Maçı televizyondan izledik ne oluyor ne bitiyor derken hakem bir anda penaltı noktasını gösterdi. Alakasız, saçma bir durum oldu. Bu şekilde mağlup olmak insanı üzüyor. Bu durumda olmamızın temel sebebi değil ama yüzdeye bölersek yüzde 30-40'ı bundandır diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çağıran, bu hafta sahalarında Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bundan sonraki her maç bizim için kritik. Yendiğimiz sürece yarışın içerisinde oluyoruz. Galibiyet aldığımız zaman da diğer takımların yenmesi biraz galibiyeti gölgede bıraktı. İnşallah tüm maçlarımızı kazanır rakiplerimiz de tüm maçlarını kaybeder, bizim de şansımız artar. Kasımpaşa çok diri, fazla koşan bir takım bizde buna karşılık vereceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde - Son Dakika


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