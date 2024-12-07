Yeni Malatyaspor Kocaelispor\'a 3-1 Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kocaelispor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Malatya, depremden sonra çok büyük sıkıntılar yaşadı ve hala bu etkileri atlatmaya çalışıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, mücadele edenlere sabır diliyorum. Yeni Malatyaspor da bu süreçte büyük bir yükün altına girdi. Adem Hoca ve oyuncular büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bugün ikinci yarıda çok iyi bir oyun sergilediler, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Sağlam, "İlk 35 dakika mükemmel oynadık, 2 gol bulduk ama ikinci yarıda oyunumuz disiplinsizleşti. Futbolda mücadeleyi bıraktığınız an cezasını hemen çekiyorsunuz. Bugün kazandık, ancak bu hataları tekrar etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Sağlam ayrıca, sahada mükemmel bir zeminde futbol oynadıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Murat Uçkun: "Genç oyuncularımız gelecek vadediyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise genç ve tecrübesiz bir kadro ile mücadele ettiklerini belirterek, "İlk yarıda duran toplarda yaptığımız savunma hatalarıyla 2-0 geriye düştük. Ancak ikinci yarıda özellikle altyapıdan gelen Furkan ve Şamil'in etkili oyunuyla daha farklı bir takım ortaya koyduk. Genç oyuncularımızın performansı, Yeni Malatyaspor'un geleceği için umut verici" sözlerini sarf etti.

Uçkun, 18-19 yaşındaki oyuncuların kazandırılmasının, ligde zor bir süreç geçiren takım için sevindirici olduğunu ifade ederek, "Her ne kadar bu ligde misafir gibi görünsek de bu gençler, Yeni Malatyaspor'un geleceği için büyük bir kazanım olacak" diye konuştu. - MALATYA