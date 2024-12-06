Yeni Malatyaspor Kocaelispor Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
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