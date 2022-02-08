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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

08.02.2022 17:11
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir özel izinle ülkesinde bulunan Didier Ndong da takımla antrenmana katıldı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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