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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.02.2022 17:19
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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