Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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