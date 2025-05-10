Yeni Malatyaspor'un Tarihi Çöküşü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un Tarihi Çöküşü

Yeni Malatyaspor\'un Tarihi Çöküşü

Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunu eksi 21 puanla rekor bir çöküşle tamamladı.

10.05.2025 18:56
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu 153 gol yiyerek eksi 2 puanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, sportif ve yapısal sorunların gölgesinde rekorlarla dolu bir çöküş yaşadı.

Yeni Malatyaspor, sezon boyunca çıktığı 38 karşılaşmada yalnızca 14 gol kaydederken, kalesinde 153 gole engel olamadı. -139 averajla ligi son sırada tamamlayan Malatya temsilcisi, sezonu -21 puanla kapattı. Bu skorla sadece 1. Lig'in değil, Türkiye profesyonel ligler tarihinin en fazla gol yiyen ve en düşük puanla ligi bitiren takımlarından biri oldu.

Küme düşme haftalar öncesinden kesinleşti

Yeni Malatyaspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi, 22. haftada Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 7-0'lık farklı yenilgi sonrası matematiksel olarak kesinleşti. Sezonun en çarpıcı mağlubiyetleri arasında Boluspor'a karşı alınan 10-1'lik, Iğdır FK'ya karşı yaşanan 9-0'lık ve Kocaelispor önünde kaybedilen 7-1'lik sonuçlar yer aldı. Takım, hemen her maçta rakiplerine açık farkla boyun eğerken, savunma hattındaki organizasyon eksikliği dikkat çekti.

Genç kadro, tecrübe eksikliği

Saha içinde yaşanan başarısızlığın temel nedenlerinden biri de genç ve tecrübesiz kadro yapısıydı. TFF verilerine göre Yeni Malatyaspor'un sezonu tamamladığı kadronun yaş ortalaması 21,5. Oyuncuların büyük bir bölümü altyapıdan A takıma yükselmiş isimlerden oluştu. Gelecek adına umut veren bu tablo, kısa vadede istenilen başarıyı getirmedi.

Yeni sezon: Yeniden yapılanma şart

Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de tutunamayan Yeni Malatyaspor, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Camia, yaşanan bu tarihi düşüşün ardından derin bir yeniden yapılanma sürecine girmeye hazırlanıyor. Altyapıdan gelen oyunculara güvenin devam etmesi beklenirken, yönetim kanadında da radikal kararların alınması gündemde.

Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunu yalnızca skorlarla değil, sistematik sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve gençlerin mücadelesiyle hatırlanacak bir tabloyla noktaladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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