Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor

19.03.2022 16:44
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, taraftarlara doğru hareket yapmasının ardından Malatyasporlu taraftarlar da oyuncuya tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, taraftarlara doğru hareket yapmasının ardından Malatyasporlu taraftarlar da oyuncuya tepki gösterdi.

Maçın 71'inci ve 74'üncü dakikalarında yediği gollerden sonra Yeni Malatyaspor taraftarı, oyunculara tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın tribüne doğru hareket yapmasıyla taraftarın tepkisi daha da arttı. Bir süre duran oyun, Sadık'ın oyundan alınmasıyla devam etti. Tepkiler, sosyal medyada ise gündem oldu.


Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor
YORUMLAR
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Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a tepkiler büyüyor - Son Dakika


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