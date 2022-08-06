Denizlispor U17 kaliteli oyuncu için çalışmalarına ağırlık verdi - Son Dakika
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Denizlispor U17 kaliteli oyuncu için çalışmalarına ağırlık verdi

06.08.2022 10:22
Denizlispor U17 kaliteli oyuncu için çalışmalarına ağırlık verdi

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 takımı, alt yapıdan üst tarafa futbolcu yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U17 takımı, alt yapıdan üst tarafa futbolcu yetiştirmek için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

2022-2023 sezonunda TFF Gelişim U17 Liginde Mücadele edecek olan Denizlispor'da Teknik Sorumluluk Görevine Mustafa Ali Gözlükaya getirildi. Deneyimli çalıştırıcı amaçlarının alt yapıdan üst tarafa futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan yeşil siyahlı takımın teknik sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya çalışmalara bu hafta başladıklarına dikkat çekerek "İki gün oldu. Antrenmanlarımız gayet güzel gidiyor. Tamım daha çok geçen yılki u16 takımından oluşuyor. Bunun dışında yeni katılan birkaç arkadaşımız da var. U17 yaş grubu önemli bir yaş grubu. Bir sonrası U19 ondan sonrada profesyonel takım. Bu yaş kategorisindeki oyuncularımız artık profesyonelliğe yakın olan oyuncularımız oluyorlar. Bu nedenle hem fiziksel hem mental hazırlıklarını yapmaları gerekiyor" dedi.

"Daha dinamik bir takım olacağız"

U17 takımının başarılı kalecisi Harun Kıvrak'da yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek "Yaklaşık bir hafta önce çalışmalara başladık. Mustafa Ali Gözlükaya hocamız ile birlikte iyi antrenmanlar yapıyoruz. Yeni sezonda eskisinden daha hazır, daha dinamik bir takım olacağız. Hedefimiz ligi üst sırada bitirmek ve Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanmak. Benimde de hedefim önce milli takıma gitmek ardından A takıma katılarak orada kalıcı olmak" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor U17 kaliteli oyuncu için çalışmalarına ağırlık verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor U17 kaliteli oyuncu için çalışmalarına ağırlık verdi - Son Dakika
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