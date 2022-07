Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz'ın ilk hedefi; play-off

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Afjet Afyonspor'da hedef play off'lara kalmak.

Teknik direktörlüğe getirilen Koray Palaz yönetiminde sezon öncesi 18 gün süren ilk kamp çalışmasını kendi tesislerinde tamamlayan mor beyazlı ekip 2. etap çalışmalarına 4 Ağustos'ta kendi tesislerinde devam edecek ve 7 Ağustos'ta Kayseri'ye gidecek. Teknik direktör Koray Palaz, DHA'ya yaptığı açıklamada genç ve dinamik bir takım kurduklarını ve öncelikli hedeflerinin Play off'lara kalmak olduğunu söyledi.

Palaz'ın açıklamaları şöyle;"İlk etap kampımızda 18 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Yoğun geçti. Açıkçası yapmış olduğumuz yüklemelerin yüzde 70'inin karşılığını aldık, kalan yüzde 30'luk bölümü ise işin taktiksel boyutunu ve diğer faktörleri de bir araya getirdiğimizde lige yüzde 100 hazır hale geleceğiz.3 yıldır play off oynamamış bir Afjet Afyonspor var. Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonrasında o hedefe yakın bir takım kuruyoruz. Sonuçta hedef bitmiyor. Burada imkanlar son derece iyi. Sahaları,stadı, camiası ve taraftar gücüyle çok büyük bir kulüp olduğunu hissediyorsunuz. Lig uzun bir maraton. Her maçı ayrı değerlendirmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim, kendimizin bireysel hedefleri var, takımın hedefleri var. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman hedeflediğimiz noktaya doğru hareket edip oralarda kalmayı planlıyoruz.. Burayı bizim ideallerimiz ve hedeflerimizle bağdaşan bir kulüp olduğu için tercih ettik. Yönetim kurulu ile yaptığımız toplantılarda iyi bir sinerji yakaladık. İlk hedefimiz burada başarı sağlamak. Afyonspor'u hak ettiği yere taşımak. Gönlümden bu takımla birlikte Spor Toto 1. Lig'de, hatta nasip olursa Süper Lig'de mücadele etmek geçiyor. Ben burada kalıcı bir proje olduğunu düşündüğüm için burayı tercih ettim. Bunları gerçekleştirmek te bizim ve oyuncularımızın elinde.15 bin 500 kapasiteli muhteşem bir stadımız var. Gerçekten onlarla burada ilk maçımızda 5 Eylül 'de Bursaspor maçında buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var. Bize biraz sabredecekler. Oyun planımız, oyun akışımız, bunlar zaman alacak işler. Bunları mutlaka yapacağız. O zamanı ve o sabrı göstermelerini, bu süreçte de bizi desteklemelerini istiyorum. Tabii ki biz ofansif oynayan, önde basan, dinamik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bu takımı da kurmak için belli imkanlara sahip olmak gerekiyor. Her şeyden önemlisi doğru transfer stratejisi uygulamak lazım. Şu ana kadar doğru transferler yaptık. Önde basan, ısıran, çabuk düşünen ve oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz.

Hem kendi ekibim hem de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacak ve terinin son damlasına kadar savaşacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bunu sağlamak için yönetimin de çizmiş olduğu doğru yol haritasıyla doğru hedeflere gitmek istiyoruz. Her maçı ayrı ayrı konuşalım."

