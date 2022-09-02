Trabzonspor'da Masouras belirsizliği - Son Dakika
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Trabzonspor'da Masouras belirsizliği

02.09.2022 13:21
Trabzonspor'da Masouras belirsizliği

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinin tamamlanmasının ardından gözler Georgias Masouras transferi için Yunanistan'a çevrildi.

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinin tamamlanmasının ardından gözler Georgias Masouras transferi için Yunanistan'a çevrildi.

Trabzonspor, Masouras'ı UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmek isterken, oyuncunun bonservisi konusunda Olympiacos kulübüyle kesin anlaşma henüz sağlanamadı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne yeni sezonda yenilenen kadrosuyla çıkmaya hazırlanıyor. 1 hafta içerisinde Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Emirhan Eraslan ve Maximiliano Gomez'i renklerine bağlayan bordo-mavililer, son olarak Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiraladı. Süper Lig'in 5'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un son transferi Yusuf, bugün İstanbul'a giderek takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve maçı tribünlerden izleyecek.BONSERVİSTE BELİRSİZLİK SÜRÜYORUEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimine saatler kala diğer transferleri bitirmek isteyen Trabzonspor'da Georgias Masouras konusunda ise belirsizlik yaşanıyor. Trabzonspor, takımın Yunan oyuncuları Bakasetas ve Siopis'in de girişimlerde bulunduğu Masouras transferinin bugün tamamlamayı isterken, oyuncunun bonservisi konusunda kulübü Olympiacos ile uzlaşı henüz sağlanamadı.MASOURAS'I UEFA'YA BİLDİRMEK İSTİYORHaftalardır süren görüşmelerde son yazışmalar yapılırken, Trabzonspor kanat oyuncusunun transferini bugün bitirip ismini Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya gönderilecek listeye yazdırmak istiyor. Yunan ekibinin bonservisi konusunda zorluk çıkardığı Masouras transferinin olmaması halinde Trabzonspor masadan kalkacak.  GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, diğer yandan ise Artem Dovbyk'i transfer etmek için oyuncunun kulübü SC Dnipro ile temasını da sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün ismi, Ukraynalı santrforun dışında Roma'da oynayan santrfor Eldor Shomurodov ile de anılıyor.


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Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri... Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler... Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler... Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Masouras belirsizliği - Son Dakika

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