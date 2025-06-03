Galatasaray'dan ocak ayında ayrılan ve Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in Katar macerası sadece 4 ay sürdü ve Katar ekibi Ziyech ile yollarını ayırdı.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Al Duhail'in 32 yaşındaki futbolcu ile kısa sürede yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Al Duhail'in Hakim Ziyech ile ayrılık kararının arkasında Katar'da gelecek yıl uygulanacak yabancı oyuncu kuralının önemli bir etken olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Ziyech'in takımdan yollandığı öne sürüldü.
Al Duhail'de 13 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Ziyech'in yeni adresinin Suudi Arabistan olması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)