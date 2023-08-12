Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar - Son Dakika
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Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar

Son Güncelleme: 12.08.2023 15:37

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli futbolcuya havaalanında eşlik eden yönetici Selahattin Baki, transfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile de adı anılan futbolcunun transfer sürecini anlatan Baki, ''Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuya eşlik eden Selahattin Baki, ayağının tozuyla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİ BOZMAYA ÇALIŞTILAR"

Baki havaalanında yaptığı açıklamada, "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var, algıların aksine, biz taraftarımıza her zaman doğruları söylüyoruz. Biz şu gün masadan kalktık diyorsak, aksini ispatlayacak delil ispat yoktur. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. Yok 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, hem kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada tanıdıklar, dostlarımız var. Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hepsini söylüyorum. Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." dedi.

"İHTİYACIMIZ VARDI"

Baki ayrıca, "Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu." dedi.

YORUMLAR (7)
  • Bilal Akarsu: İp kopmuş, tekrar düğümlemeye gerek yok, sizin trenden inenlerde bir daha binememeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serdar Dur: E bir zaha degil. GS 5 veriyor siz 15 yinede zaha yatı fiyatina bize geldi. Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • Sakin Su: Selo olmuyor, nasıl ki Okan her basın toplantısında FB ye laf sokma derdine girip itici oluyorsa sende her açıklamanda GS yi ağzına alarak itici oluyorsun.Siz susun ki taraftarda birbirine bilenmesin. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Selahattin Baki, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar - Son Dakika
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