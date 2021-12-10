Yeni Yattara bordo-mavili formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız

Jean Evrard Kouassi, resmen Trabzonspor'da. Wuhan'la sözleşmesi biten 27 yaşındaki hücum jokeriyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Her iki kanat ve forvette oynayabilen Kouassi için kasadan para çıkmadı. Yıldız futbolcu bu sezon 500 bin euro kazanacak.

Kouassi'nin sözleşme detayları:

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.