Ormanın kalbinde nefes kesen mücadele: 62 araç aynı parkurda

Karabük'ün Yenice ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yenice Off-Road Festivali, son gününde gerçekleştirilen yarışlarla adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, zorlu parkurlarda hem araçlarını hem de yeteneklerini sergiledi.

Yenice Belediyesi ev sahipliğinde, Yenice Off- Road kulübünün katkılarıyla Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında düzenlenen festivalin son gününde 3,5 kilometrelik parkurda 12 klasmanda, 10'u kadın olmak üzere toplam 62 araç mücadele etti. Tozu dumana katan etaplar ve doğal engeller, yarışmacılara zorlu anlar yaşatırken, izleyicilere de heyecan dolu görüntüler sundu.

Motor seslerinin ormanda yankılandığı organizasyonda sporcular, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gün boyu devam eden yarışlarda bazı araçlar zorlu parkurlarda arızalanırken, ekipler ve seyirciler nefes kesen mücadeleyi ilgiyle takip etti.

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, organizasyon için yaklaşık iki aydır hazırlık yaptıklarını belirterek, "Bu yıl festivalimizin ikincisini düzenledik. Yenice, yüzde 87'si ormanlarla kaplı, Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerine sahip ilçelerinden biri. Bu tür organizasyonlarla ilçemizi hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Festival, turizme ve ilçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak" dedi.

Karakaş, beklentilerin üzerinde bir katılım olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanından off-road tutkunları ilçemize geldi. Önümüzdeki süreçte farklı federasyonlarla da yeni organizasyonlar planlıyoruz. Hedefimiz, Yenice'yi doğa ve motor sporlarının merkezi haline getirmek. Daha büyük kamp alanları oluşturmayı ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin hatta dünyanın sayılı off-road organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Festivale Karabük Valisi Oktay Çağatay, Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. - KARABÜK