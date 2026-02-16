Yeniden yenge oluyor! Wanda Nara, aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcuyu açıklayacak - Son Dakika
Yeniden yenge oluyor! Wanda Nara, aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcuyu açıklayacak

Yeniden yenge oluyor! Wanda Nara, aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcuyu açıklayacak
16.02.2026 23:24
Mauro Icardi'yi rapçi Gante ile aldattığı iddiaları sonrası evliliği sona eren Wanda Nara, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Nara'nın Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcuyla aşk yaşadığı ve yakında ismini açıklayacağı öne sürüldü.

Mauro Icard ile boşanan Wanda Nara'nın aşk hayatı magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Mauro Icardi'yi rapçi Gante ile aldattığı iddiaları sonrası evliliği sona eren Wanda Nara'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR

Arjantin basınında dolaşan haberlere göre; Wanda Nara'nın birkaç haftadır Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcu ile büyük bir aşk yaşadığı öne sürüldü. Çiftin sık sık görüştüğü ve Wanda Nara'nın yakın bir zaman içerisinde bu yeni aşkını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmayı planladığı ifade edildi.

YENİDEN ''YENGE'' OLABİLİR

Boşanma sürecinde Icardi ile karşılıklı sert açıklamalar ve hukuki çekişmeler yaşayan Nara'nın, yeni erkek arkadaşının kim olduğu henüz netleşmese de, yakında yapacağı açıklama ile tüm detayların ortaya çıkması bekleniyor. Bu ilişki hem Arjantin hem de Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
