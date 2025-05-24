Yenikapı\'da Galatasaray mutluluğu! Kaan Ayhan\'ın golünden sonra coşku zirve yaptı

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerin ilki bugün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe maçını, Yenikapı'da izledi. Burada kurulan dev ekrandan müsabakayı takip eden taraftarlar, 2-0'lık galibiyete de çok sevindi.

60 BİN KİŞİ KATILDI

İstanbul'dan, çevre şehirlerden ve yurt dışından gelen taraftarlar, kurulan Fanzone alanlarında gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Bugünkü etkinlikte Yenikapı Miting Alanı'na 60 bin taraftarın giriş yaptığı belirtildi.

KAAN AYHAN'IN GOLÜ SONRASI COŞKU ARTTI

Öte yandan Sarı-kırmızılarda Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Kaan Ayhan'ın muhteşem frikik golünden sonra alandaki coşku arttı. Taraftarlar golü doyası kutladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabı, bu anları maç sonunda paylaşarak 'Kaan Ayhan'ın müthiş frikik golünde Yenikapı Fanzone Etkinlik Alanı'nda yaşananlar!' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Cimbom, şampiyonluk kutlamalarına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda devam edecek.