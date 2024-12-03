Yenimahalle ve ABB Kadın Futbol Takımları Empati Maçında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yenimahalle ve ABB Kadın Futbol Takımları Empati Maçında Bir Araya Geldi

Yenimahalle ve ABB Kadın Futbol Takımları Empati Maçında Bir Araya Geldi

Yenimahalle Belediyesi ve Gören Kalpler Vakfı tarafından düzenlenen empati maçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirildi. Maç, farkındalık ve dayanışma amaçlı yapıldı ve 1-1 berabere sonuçlandı.

03.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Yenimahalle Görme Engelli Kadın Futbol Takımı ile ABB Kadın Futbol Takımı empati, farkındalık ve dayanışma maçı yaptı.

Ankara Batıkent'te Yenimahalle Belediyesi ve Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelli Kadın Futbol Takımı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı farkındalık, empati ve dostluk maçı yaptı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Gören Kalpler Erol Sayyıdan'ın konuşmaları ile başladı.

Mansur Yavaş: "Farkındalık oluşturmak için toplumun büyük kesimi destek olmalı"

Böyle maçların farkındalık oluşturması gerektiğine değinen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Bunun için tabii ki eksiklerimiz de oluyor ama bugünkü burada yapılacak maç gibi farkındalık oluşturmak için en azından toplumun büyük çoğunluğunun bize destek olması gerekiyor" diye konuştu.

Engellerin ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut, "Engellerin ortadan kaldırıldığı beraber aynı ortamları paylaştığımız ve birbirimize sahip olduğumuz mana demektir. Hepimiz de bu konuya hassasiyet göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Engellilerin acınarak bakılmaması, onların önünden engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, "Hepimiz engelli de olabiliriz, sağlıklı da olabiliriz. Önemli olan devleti idare edenler, yerel yöneticiler olsun genel yöneticiler olsun, engellilere acıyarak değil onlara en az engelsizler kadar kamu kaynaklarından yaşamdan zevk alarak yaşamalarını sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

2004 yılında görme engelliler kulübünü kurduklarını anlatan Gören Kalpler Erol Sayyıdan Sayyıdan da, şu anda binin üzerinde görme engellinin eğitim gördüğü bir kurum haline geldiklerini vurguladı.

Belediye Başkanlarının konuşmasının ardından Başkanların santrasıyla maç başladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı. Maçtan sonra yürüme engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yenimahalle ve ABB Kadın Futbol Takımları Empati Maçında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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