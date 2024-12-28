Yenimahalle ve Üsküdar Berabere Kaldı

Kadınlar Hentbol Süper Lig 9. hafta maçında Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 30-30 berabere kaldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma 30-30 sona erdi.
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