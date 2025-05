Yenipazar\'da 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları coşkuyla gerçekleştirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yenipazar Belediyesi, Yenipazar Rahvan At Binicilik Spor Kulübü ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle Yörük Ali Efe Çayır Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda binicilik tutkunları heyecan dolu dakikalar yaşadı. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta ve deste gibi çeşitli kategorilerde yapılan yarışlarda, at sahipleri kıyasıya rekabet etti. Yarış alanında adeta nefesler tutulurken, kıyasıya mücadelenin sonunda dereceye giren at sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ata sporlarına verdikleri öneme dikkat çekerek, "Çeşitli kategorilerde dereceye giren at sahiplerinin ödüllerini verdim. Bu gelenek sahipsiz değildir. Bizler kültürümüzü ve ata sporlarımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlara desteklerimiz sürecek" dedi.

Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Belediye Başkanı Malik Ercan, Yenipazar Rahvan At Binicilik Spor Kulübü Başkanı Süleyman Duransoy'un yanı sıra birçok kurum amiri ve vatandaş katıldı. - AYDIN