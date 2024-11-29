Yenipazar'da Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yenipazar'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Yenipazar\'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosiklet ile iş makinesi çarpıştı, 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

29.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Doğu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçakal Mahallesi yolu üzerinde otoyol asfalt dökme çalışması yapıldığı sırada, Ali Ekiz (68) yönetimindeki 09 Y 5049 plakalı motosiklet, İ.K. isimli şahsın kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Ekiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Yenipazar, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenipazar'da Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma “Karşınızda enayi mi var“ Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.