Yenişehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Yenişehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor

Yenişehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor

Yenişehir Belediyesi, vatandaşları spor yapmaya ve sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek amacıyla doğa yürüyüşleri düzenleyecek. İlk yürüyüş 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

17.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Yenişehir Belediyesi vatandaşları spor yapmaya ve sağlıklı hareketliliğe teşvik etmek amacıyla doğa yürüyüşleri düzenleyecek. İlk yürüyüş 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Mersin Şubesi işbirliğiyle 'Yenişehir'de hareket zamanı' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde vatandaşlar bir yandan doğanın keyfini çıkarırken aynı zamanda sağlıklı aktivite yapma fırsatı da bulacak. İlk yürüyüş etkinliği 1 Haziran Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Kocahamzalı Mahallesi'ndeki baz istasyonundan başlayacak yürüyüş Çukurkeşlik Mahallesi'nde sona erecek. 5,5 kilometrelik yürüyüş parkurunda vatandaşlar, hareketli ve keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak. Yürüyüşe katılmak isteyenler için saat 08.00'de Yenişehir Belediyesi önünden servisler de kaldırılacak.

"Sağlıklı hareketliliği ve aktif bir yaşamı önemsiyoruz"

Başkan Abdullah Özyiğit, sağlıklı hareketliliği ve aktif bir yaşamı önemsediklerini belirtti. Tüm Mersinlileri gerçekleştirecekleri yürüyüşlere katılmaya ve doğanın tadını çıkarmaya davet eden Özyiğit, "Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri olan hareket ilkemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz bir etkinlik olacak. Bu anlamda her yaştan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Doğayla iç içe, temiz havada ve keyifli yürüyüşler düzenleyeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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