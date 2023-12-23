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Yenişehir Belediyespor Antrenörü İsmet Özler Gaziantep Yarışında Birinci Oldu - Son Dakika
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Yenişehir Belediyespor Antrenörü İsmet Özler Gaziantep Yarışında Birinci Oldu

Bursa Yenişehir Belediyespor bünyesinde yer alan koşu takımı antrenörü İsmet Özler, 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı' etkinliklerinde düzenlenen yarışta birinci oldu. Yenişehir Belediyespor, spora ve sporcuya verdiği destekle Türkiye'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyespor Antrenörü İsmet Özler Gaziantep Yarışında Birinci Oldu
23.12.2023 - 14:10,
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Bursa Yenişehir Belediye spor bünyesinde yer alan koşu takımı antrenörü İsmet Özler, 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı' etkinliklerinde düzenlenen yarışta birinci oldu.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından Türkiye'ye söz ettiren Yenişehir Belediyespor başarıya doymuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılı anısına düzenlenen Gazi Yarı Maratonu 10 kilometrelik parkurunda koşan 800 kişinin katıldığı parkurda, kendi yaş gurubunda birinci olan Yenişehir Belediyespor sporcusu ve koşu takımı antrenörümüz İsmet Özler'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Yenişehir Belediyesi olarak spor branşları alanında çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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