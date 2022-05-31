Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde - Son Dakika
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Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde

31.05.2022 16:45
Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Futbol Takımı, Karayolları Yol Spor ile yaptığı maçı 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseldi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Futbol Takımı, Karayolları Yol Spor ile yaptığı maçı 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükseldi.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde Karayolları Yol Spor karşı karşıya gelen Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Futbol Takımı, Süper Amatör Liginde play-off finalinde rakibi Karayolları Yolspor'u 1-0 yenerek kupayı almaya hak kazandı. Maçı tribünlerden izleyen ve karşılaşmanın ardından da desteklerini sunmak için sahada sporcuların sevincine ortak olan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanvekili Murat Beşikci, "Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Futbol Takımı sporcularımıza ve antrenörlerimize bizlere bu eşsiz sevinci yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Sezonun başından beri üstün bir performans gösteren Erkekler Futbol Takımımızın sporcuları BAL Ligi'ne yükselmeyi hak ettiler. Bize, 1.Lige yükselen Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımımızdan sonra ikinci büyük sevinci yaşattılar. Bundan ötürü azimli gençlerimizi tebrik ediyorum. Böyle başarılı gençleri gördükçe spora ve sporcuya yaptığımız desteklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonra da sporcularımıza ve antrenörlerimize desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde
Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde
Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenişehir futbol takımı BAL Ligi'nde - Son Dakika


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