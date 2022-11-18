Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar - Son Dakika
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Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar

18.11.2022 11:42

Yerli rotasyonunda problem yaşayan Galatasaray 3 milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. 8+3 kuralı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılı ekip Halil Akbunar, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde oldukça önemli isimleri kadrosuna dahil eden ve taraftarlarını da heyecanlandıran Galatasaray'ın yeni hedefi,3 milli futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata , Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, oynadığı 13 maçta özellikle yerli rotasyonundaki futbolcu azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

İLK SIRADA CENGİZ ÜNDER VAR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın listesinin başında Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmadığı bilinen Cengiz Ünder var. Milli futbolcuyu Galatasaray'a getirmek isteyen Erden Timur, hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti. Galatasaray AŞ Başkan vekili Erden Timur, Cengiz Ünder transferi için hem futbolcu tarafıyla hem de Marsilya ile konuşmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın hedefi futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak.

HALİL AKBUNAR İÇİN PAZARLIK YAPILACAK

Galatasaray'ın alternatif olarak tuttuğu isimse Belçika'nın Westorlo takımında oynayan Halil Akbunar. Oyuncunun ailesine Belçika'da oturma izni alamadığı için Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Westorlo, oyuncu için sezon başında Göztepe'ye verilen 1 milyon Euro'yu talep ediyor.29 yaşındaki Halil Akbunar'ın Galatasaray'da oynamaya olumlu baktığı biliniyor. Bonservis ücreti ödemek istemeyen Galatasaray'da Erden Timur'un pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.

KAAN AYHAN İÇİN SASAUOLO'YLA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray'ın üçüncü yerli hedefi ise stoper, sağ bek ve defansif orta saha oynayabilen Kaan Ayhan. Sezon başında Sassuolo'nun tavrı nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için İtalyan kulübüyle yine görüşülecek. 27 yaşındaki stoperin Sassuolo'dan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Ancak bu transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da masada olduğu biliniyor.

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Cengiz Ünder, Galatasaray, Kaan Ayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan tarihi transfer hamlesi! 3 milli yıldızla aynı anda anlaşacaklar - Son Dakika
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